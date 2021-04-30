В одесской школе №22 восьмиклассник распылил газовый баллончик в лицо учителю информатики, потому что та пригрозила позвонить матери, которая умерла месяц назад.

По словам директора школы Оксаны Смирновой, педагог не знала о трагедии в семье мальчика, потому что заменяла коллегу, которая ушла в декретный отпуск.

Конфликт разгорелся в тот момент, когда учительница сделала ученику замечание из-за игр на уроке в телефоне.

– Учитель сказала: “Я буду звонить твоей маме!” Этим, видимо, она задела его за живое. Дети начали ее успокаивать и говорить, чтобы не кричала на него. Но она начала телефоном тыкать ему в лицо. Вот он и не выдержал, – рассказывает мать одноклассника парня Марина Дьяченко.

Школьному психологу Александре Мельник мальчик объяснил свое агрессивное поведение тем, что тяжело переживает потерю мамы.

Пострадавшая учительница сейчас на больничном, потому что получила травму роговицы глаза. Ее 15-летний обидчик тоже дома.

В школе говорят: Даниил всегда выделялся среди сверстников вызывающим поведением, но раньше обходилось без пострадавших.

В полиции открыли уголовное производство по статье хулиганство. Зачем парень принес в школу газовый баллончик, требуют выяснить и в департаменте образования городского совета.

Но делать выводы чиновники не спешат, потому что нужно разобраться, что такого сказала учительница ученику. И вообще стоит ли наказывать парня, оказавшегося в такой непростой жизненной ситуации.

Самоубийство школьницы в Запорожье

4 апреля в Запорожье школьница покончила жизнь самоубийством. В своей предсмертной записке девочка написала, что уже не впервые планировала покончить с собой.

Ученица перечислила, какими словами ее обзывали знакомые со школы, сколько раз над ней издевались учителя и почему она решилась на такой шаг.

Подробнее о самоубийстве школьницы в Запорожье читайте в материале Фактов ICTV.