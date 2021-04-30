В одеській школі №22 восьмикласник розпилив газовий балончик в обличчя вчителю інформатики, бо та пригрозила зателефонувати матері, яка померла місяць тому.

За словами директора школи Оксани Смирнової, педагог не знала про трагедію в родині хлопчика, бо заміняла колегу, яка пішла в декретну відпустку.

Конфлікт розгорівся тієї миті, коли вчитель зробила учневі зауваження через ігри на уроці в телефоні.

– Учитель сказала: “Я буду телефонувати твоїй мамі!” Цим, очевидно, вона зачепила його за живе. Діти почали її заспокоювати й говорити, щоб не кричала на нього. Але вона почала телефоном тицяти йому в обличчя. Ось він і не витримав, – розповідає мати однокласника хлопця Марина Д’яченко.

Шкільному психологу Олександрі Мельник хлопчик пояснив свою агресивну поведінку тим, що тяжко переживає втрату мами.

Постраждала вчителька зараз на лікарняному, бо дістала травму рогівки ока. Її 15-річний кривдник теж удома.

У школі кажуть: Данило завжди вирізнявся з-поміж однолітків зухвалою поведінкою, але раніше обходилось без постраждалих.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство. Навіщо хлопець приніс у школу газовий балончик, вимагають з’ясувати і в департаменті освіти міської ради.

Але робити висновки чиновники не поспішають, мовляв, треба розібратися, що такого сказала вчителька учневі. І чи взагалі варто карати хлопця, який опинився в такій непростій життєвій ситуації.

Самогубство школярки в Запоріжжі

4 квітня в Запоріжжі школярка покінчила життя самогубством. У своїй передсмертній записці дівчинка написала, що вже не вперше планувала накласти на себе руки.

Учениця переповіла, якими словами її обзивали знайомі зі школи, скільки разів над нею знущалися вчителі й чому вона наважилася на такий крок.

Детальніше про самогубство школярки в Запоріжжі читайте в матеріалі Фактів ICTV.