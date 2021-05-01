В Ровенской области трактор переехал четырехлетнего мальчика Павлика пока его отец сеял поле. За рулем был друг отца, который не заметил, как ребенок выпал из кабины и оказалась под колесом.

Однако когда мальчика вытащили из-под колеса, он еще дышал. Далее начались настоящие гонки за его жизнь. Ведь поле находилось в нескольких километров от села, а ребенка нужно было быстро доставить в больницу.

На место происшествия приехали полицейские. Они, не теряя времени, осторожно перенесли ребенка в машину и поехали навстречу бригаде медиков.

Бездорожьем и брусчаткой правоохранители привезли пострадавшего в скорою за несколько минут.

— Тогда никто не думал ни за что. Все хотели только сохранить жизнь маленького мальчика. Он держался очень хорошо, просто говорил, что ему плохо, — говорит сотрудник полиции Петр Мельник.

Пострадавшего Павлика привезли в районную больницу в Сарнах. Однако ему становилось все хуже, поэтому мальчика транспортировали в Ровно. Сейчас он в реанимации, однако самое страшное, говорят медики, уже позади.

— Это закрытая тупая травма грудной клетки, ушиб легких и перелом гайморовых пазух. Орана земля уменьшила так сказать давление самого трактора. Если бы это находилось на асфальте или на какой-то твердой поверхности, то это было бы гораздо хуже, — объясняет анестезиолог Иван Юсин.

Ребенок оказался под колесами трактора, когда его отец сеял землю. За рулем трактора был его товарищ Артем, а Павлик сидел рядом. Однако в одну минуту мальчик просто выпал из кабины под колесо.

Сейчас Артем сам не свой. Он не спит, не ест и корит себя, что не смог удержать ребенка.

— Ездил на тракторе, то ребенок сидел. Говорит: мама, это как-то мгновенно произошло, это счастье, что я резко затормозил и все — больше ничего не помню. Это такой стресс, — рассказывает мать Артема Людмила Ветрова.

Родные Павлика никаких претензий к Артему не имеют, а то, что произошло называют несчастным случаем. Благо, что ребенок выжил и уже может сам рассказать, как все было.

Сейчас полиция начала расследование.

— Ответственность за травмирование ребенка будет нести водитель транспортного средства. Будут ли привлечены родители к ответственности, будет установлено после окончания уголовного производства, — говорит руководитель сектора Сарненского отдела полиции Наталья Кириковска.

Между тем Павлик уже пошел на поправку. И хотя его жизни уже ничего не угрожает, впереди у него еще длительное лечение и восстановление.

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