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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Одессе от анорексии умерла 12-летняя девочка

Лікарня

В одесской больнице скончалась 12-летняя девочка, которую 28 апреля госпитализировали с диагнозом анорексия.

По предварительной версии следствия, школьница довела организм до критического состояния, пытаясь похудеть.

Как установили правоохранители, девочка жила в полноценной семье. О семье все отзывались только положительно.

Уголовное производство по факту смерти несовершеннолетней расследуют по статье Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство.

Самоубийство школьницы в Запорожье

4 апреля в Запорожье школьница покончила жизнь самоубийством. В своей предсмертной записке девочка написала, что уже не впервые планировала покончить с собой.

Ученица перечислила, какими словами ее обзывали знакомые со школы, сколько раз над ней издевались учителя и почему она решилась на такой шаг.

Подробнее о самоубийстве школьницы в Запорожье читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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