На Рівненщині трактор переїхав чотирирічного хлопчика Павлика поки його тато засівав поле. За кермом був товариш батька, який не помітив, як дитина випала з кабіни та опинилась під колесом.

Однак коли хлопчика витягнули з-під колеса, він ще дихав. Далі почалися справжні перегони за його життя. Адже поле знаходилося за декілька кілометрів від села, а дитину потрібно було швидко доставити до лікарні.

На місце події приїхали поліцейські. Вони, не гаяючи часу, обережно перенесли дитину в машину та поїхали назустріч бригаді медиків.

Бездоріжжям та бруківкою правоохоронці привезли постраждалого до швидкої за кілька хвилин.

– Тоді ніхто не думав ні за що. Всі хотіли тільки зберегти життя маленького хлопчика. Він тримався дуже добре, просто говорив, що йому погано, – каже співробітник поліції Петро Мельник.

Постраждалого Павлика привезли в районну лікарню у Сарнах. Однак йому ставало дедалі гірше, тож хлопчика транспортували у Рівне. Нині він у реанімації, проте найгірше, кажуть медики, вже позаду.

– Це закрита тупа травма грудної клітки, забій легень та перелом гайморових пазух. Зорана земля зменшила так би мовити тиск самого трактора. Якби це перебувало на асфальті або на якісь твердій поверхні, то це було б набагато гірше, – пояснює анестезіолог Іван Юсин.

Дитина опинилася під колесами трактора, коли його батько засівав землю. За кермом трактора був його товариш Артем, а Павлик сидів поруч. Проте в одну миті хлопчик просто випав із кабіни під колесо.

Зараз Артем сам не свій. Він не спить, не їсть та картає себе, що не зміг втримати дитину.

– Їздив на тракторі, то дитина сиділа. Каже: мамо, то якось миттєво сталось, то щастя, що я різко затормозив і все – більше нічого не пам’ятаю. То такий стрес, – розповідає мати Артема Людмила Ветрова.

Рідні Павлика жодних претензій до Артема не мають, а те, що сталося називають нещасним випадком. Благо, що дитина вижила і вже може сама розповісти, як усе було.

Наразі поліція розпочала розслідування.

– Відповідальність за травмування дитини буде нести водій транспортного засобу. Чи будуть притягнуті батьки до відповідальності, буде встановлено після закінчення кримінального провадження, – каже керівниця сектору Сарненського відділу поліції Наталія Кириковська.

Тим часом Павлик уже пішов на поправку. І хоча його життю вже нічого не загрожує, попереду в нього ще тривале лікування та відновлення.

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