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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

На Львовщине женщине грозит тюрьма за торговлю негативными тестами на Covid-19

Тест на коронавирус

Во Львовской области задержали женщину, которая продавала отрицательные тесты на Covid-19. Сейчас ей грозит до пяти лет за решеткой.

— 35-летняя жительница Золочевского района подделывала и сбывала справки о прохождении тестирования на заболевание Covid-19 от имени медицинских учреждений, в которых такие исследования практически не проводились, — рассказали в полиции.

Конечно заказчики таких справок не проходили обследования. Стоила так называемая справка 500 грн.

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Женщине инкриминируют ч. 1 и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Фальшивые справки в приложении Дія

Группа лиц в сговоре с персоналом нескольких частных медицинских учреждений подделывали результаты тестов на коронавирус с внесением ложной информации в приложение Дій вдома.

Правоохранители установили, что злоумышленники разработали схему, по которой разместили рекламу на онлайн-ресурсах об организации выдачи срочных справок с отрицательными результатами тестов.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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