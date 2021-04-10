35 поддельных справок о ПЦР-тестировании на Covid-19 показали пассажиры автобуса-граждане Беларуси, которые намеревались въехать на территорию Украины.
Автобус с белорусами следовал через пункт пропуска Дольск. Пограничники Луцкого отряда обнаружили фальшивые тесты у всех пассажиров.
После тщательного исследования документов выяснилось, что бланки справок существенно отличаются от оригинала и нам них нет обязательных реквизитов.
Более того, у нескольких пассажиров справки были с одинаковыми номерами.
Поэтому гражданам Беларуси отказали в пропуске на территорию Украины.
Правила въезда в Украину для иностранцев
По обновленным правилам, для въезда в Украину отрицательный ПЦР-тест на коронавирус должны иметь все иностранцы, независимо от возраста или наличия документов о прививках.
Его необходимо сделать за 72 часа до въезда. Нужен также полис страхования.
В то же время для отдельных категорий людей новые правила не действуют, в частности лиц без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины.