35 поддельных справок о ПЦР-тестировании на Covid-19 показали пассажиры автобуса-граждане Беларуси, которые намеревались въехать на территорию Украины.

Автобус с белорусами следовал через пункт пропуска Дольск. Пограничники Луцкого отряда обнаружили фальшивые тесты у всех пассажиров.

После тщательного исследования документов выяснилось, что бланки справок существенно отличаются от оригинала и нам них нет обязательных реквизитов.

Более того, у нескольких пассажиров справки были с одинаковыми номерами.

Поэтому гражданам Беларуси отказали в пропуске на территорию Украины.











В Украину не пустили автобус с 35 белорусами – были фальшивые тесты на Covid-19 / 3 фотографии

Правила въезда в Украину для иностранцев

По обновленным правилам, для въезда в Украину отрицательный ПЦР-тест на коронавирус должны иметь все иностранцы, независимо от возраста или наличия документов о прививках.

Его необходимо сделать за 72 часа до въезда. Нужен также полис страхования.

В то же время для отдельных категорий людей новые правила не действуют, в частности лиц без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины.