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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Львівщині жінці загрожує в’язниця через торгівлю негативними тестами на Covid-19

Тест на коронавирус

У Львівській області затримали жінку, яка продавала негативні тести на Covid-19. Нині їй загрожує до п’яти років за ґратами.

– 35-річна мешканка Золочівського району підробляла та збувала довідки про проходження тестування на захворювання Covid-19 від імені медичних закладів, які такі дослідження фактично не проводили, – розповіли у поліції.

Звичайно замовники таких довідок не проходили обстеження. Вартувала так звана довідка 500 грн.

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Жінці інкримінують ч. 1 та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України. Їй загрожує п’ять років позбавлення волі.

Фальшиві довідки у Дії

Група осіб у змові з персоналом кількох приватних медичних закладів підробляли результати тестів на коронавірус із внесенням хибної інформації у додаток Дій вдома.

Зловмисники розробили схему, за якою розмістили рекламу на онлайн-ресурсах про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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