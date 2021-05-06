На Львівщині жінці загрожує в’язниця через торгівлю негативними тестами на Covid-19

У Львівській області затримали жінку, яка продавала негативні тести на Covid-19. Нині їй загрожує до п’яти років за ґратами.

– 35-річна мешканка Золочівського району підробляла та збувала довідки про проходження тестування на захворювання Covid-19 від імені медичних закладів, які такі дослідження фактично не проводили, – розповіли у поліції.

Звичайно замовники таких довідок не проходили обстеження. Вартувала так звана довідка 500 грн.

Жінці інкримінують ч. 1 та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України. Їй загрожує п’ять років позбавлення волі.

Фальшиві довідки у Дії

Група осіб у змові з персоналом кількох приватних медичних закладів підробляли результати тестів на коронавірус із внесенням хибної інформації у додаток Дій вдома.

Зловмисники розробили схему, за якою розмістили рекламу на онлайн-ресурсах про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів.