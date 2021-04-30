Группа лиц в сговоре с персоналом нескольких частных медицинских учреждений подделывали результаты тестов на коронавирус с внесением ложной информации в приложение Дій вдома.

Под руководством Днепровской окружной прокуратуры города Киева Днепровским управлением полиции ГУНП в г. Киеве совместно со Службой безопасности Украины разоблачена схема подделки результатов ПЦР-тестов на Covid-19 (ч. 1 ст. 366 УК Украины), — говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители установили, что злоумышленники разработали схему, по которой разместили рекламу на онлайн-ресурсах об организации выдачи срочных справок с отрицательными результатами тестов.

Такой способ уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции был рассчитан на граждан Украины, которые вернулись из-за границы.

Во время проведения досудебного расследования обнаружили поддельные справки о результатах проведения ПЦР-тестов четырех киевских частных лабораторий.

Такие услуги стоили до 1 тыс. грн. в зависимости от срока исполнения.

Установлено, что несколько сотен граждан уже воспользовались сервисом клиник. Также правоохранители зафиксировали сфальсифицированные данные к мобильному приложению Дій вдома, которые вносил персонал медучреждений.

В рамках следствия проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и другие вещественные доказательства. Следственные действия продолжаются.

В Министерстве цифровой трансформации 30 апреля зафиксировали сбой в приложении и на портале государственных услуг Дія. Проблему планируют исправить в ближайшее время.

Фото: Дія