Обещал вакцинировать: на Сумщине мужчина ограбил и чуть не убил супругов

В Конотопском районе Сумской области суд поместил под стражу 53-летнего мужчину, который под видом фельдшера ограбил и пытался убить супругов пенсионеров.

Поводом для этого стала “вакцинация” от коронавируса, на которую согласились хозяева дома.

Мошенник пришел домой к пенсионерам, однако вместо вакцины уколол им снотворное. После того, как супруги уснули, мужчина нагло начал рыться в их вещах, чтобы найти ценные вещи и наличные.

— Когда 79-летняя женщина пришла в себя, нападающий начал наносить ей удары и требовать деньги. Не получив желаемого, он прихватил с собой мобильный телефон и банковскую карточку, — говорится в сообщении прокуратуры.

Когда мошенник убегал с ограбленным, решил поджечь веранду дома. Таким образом он планировал скрыть свое преступление.

Пенсионеры вовремя пришли в себя и самостоятельно потушили пожар, после чего вызвали полицию.

53-летнего ранее судимого мужчину удалось оперативно задержать. В его вещах правоохранители нашли записи с данными потерпевших, бутылочки со снотворным и шприцы.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 187 (Разбой, соединенный с проникновением в жилище) УК Украины.

За содеянное мужчине грозит заключение сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник: Сумская областная прокуратура