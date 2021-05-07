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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

В штате Миннесота грабители взяли заложников в одном из банков

грабіжники грабують банк

В американском штате Миннесота в городе Сент-Клауд неизвестные пытались ограбить банк Wells Fargo. Также они взяли пять человек в заложники.

Все заложники являются сотрудниками банка. На место событий приехали местная полиция и ФБР.

По данным правоохранителей, четырех человек удалось освободить. О пострадавших пока ничего неизвестно.

Подтвердила наличие заложников в Южном филиале Wells Fargo в Сент-Клауде пресс-секретарь банка Стейси Шиллер.

— Мы сотрудничаем с местными правоохранительными органами и сделаем все возможное, чтобы помочь власти в их расследовании, — заявила она.

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У него была транспортная документация, которая оказались поддельной.

Источник: Fox News

Фото: Depositphotos

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