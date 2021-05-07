В штате Миннесота грабители взяли заложников в одном из банков

В американском штате Миннесота в городе Сент-Клауд неизвестные пытались ограбить банк Wells Fargo. Также они взяли пять человек в заложники.

Все заложники являются сотрудниками банка. На место событий приехали местная полиция и ФБР.

По данным правоохранителей, четырех человек удалось освободить. О пострадавших пока ничего неизвестно.

Подтвердила наличие заложников в Южном филиале Wells Fargo в Сент-Клауде пресс-секретарь банка Стейси Шиллер.

— Мы сотрудничаем с местными правоохранительными органами и сделаем все возможное, чтобы помочь власти в их расследовании, — заявила она.

It appears a hostage was released from the bank, followed by someone throwing a wad of cash out the door. @WCCO pic.twitter.com/BJR2TNh3WD — Jeff Wagner (@Jeff_Wagner4) May 6, 2021

Хотел украсть 120 посудомоечных машин

В городе Радомско в Польше украинец под прикрытием пытался украсть с завода 120 посудомоечных машин. Однако его задержали местные правоохранители.

У него была транспортная документация, которая оказались поддельной.

Источник: Fox News