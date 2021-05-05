После изнасилования ограбил: на Харьковщине мужчина поиздевался над женщиной

В Харьковской области 25-летний ранее судимый мужчина изнасиловал и обокрал 34-летнюю женщину. Они оба жители города Чугуев.

По словам потерпевшей, 4 мая она познакомилась с парнем. В тот же день они вместе проводили время и выпивали.

Однако затем злоумышленник пригрозил ей физической расправой и изнасиловал.

После чего нападающий отобрал у женщины мобильный телефон, банковскую карточку и сбежал с места преступления. А женщина сразу обратилась в полицию.

Она подробно описала правоохранителям внешность насильника. Спустя несколько часов полицейские установили личность злоумышленника и задержали его.

Кроме того, они изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертизу.

Следователи открыли два уголовных производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 1 ст. 152 (изнасилование) УК.

Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Изнасилование в Одесской области

В Одессе полиция поместила под стражу 49-летнего мужчину, который почти два года насиловал и растлевал 13-летнюю школьницу.

Найдя девочку в соцсетях, подсудимый представился ее ровесником. Сначала он выманил у нее серию интимных фотографий, а затем пригласил к себе в гости, чтобы познакомиться поближе.

Когда школьница отказалась, мужчина пригрозил, что покажет ее фото родителям и одноклассникам.