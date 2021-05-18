Украли 80 тысяч гривен у мужчины с инвалидностью на Винничине

В селе Губник Винницкой области 17 мая двое мужчин обокрали 34-летнего человека с инвалидностью. Они забрали у него более 80 тыс. грн, которые мужчина продолжительное время собирал на лечение.
Как рассказал потерпевший, около 13.20 в его дом зашел неизвестный мужчина в медицинской маске и забрал у него 80 700 грн. Он не смог помешать злоумышленнику, так как имеет ограничения в передвижении.
После этого он сообщил в полицию. Силовики перекрыли все выезды из села. Двоих злоумышленников задержали во время поездки в такси.
— Грабитель был с сообщником, который следил за домом, чтобы в момент совершения преступления никто туда не зашел, — отметили в полиции.
Задержанными оказались двое мужчин возрастом 26 и 30 лет, один из них местный. Младший из них уже имеет судимость. Деньги они не успели потратить, их изъяли полицейские.
Открыто производство по ч.3 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Подозреваемым грозит от четырех до восьми лет тюрьмы.
Украли пять миллионов гривен
В Дарницком районе Киева злоумышленники напали на мужчину и отобрали у него сумку, в которой было около 5 млн грн.
За эти деньги пострадавший планировал купить квартиру. Злоумышленники, узнав о предстоящей сделке, устроили засаду.