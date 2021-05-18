Украли 80 тысяч гривен у мужчины с инвалидностью на Винничине

В селе Губник Винницкой области 17 мая двое мужчин обокрали 34-летнего человека с инвалидностью. Они забрали у него более 80 тыс. грн, которые мужчина продолжительное время собирал на лечение.

Как рассказал потерпевший, около 13.20 в его дом зашел неизвестный мужчина в медицинской маске и забрал у него 80 700 грн. Он не смог помешать злоумышленнику, так как имеет ограничения в передвижении.

После этого он сообщил в полицию. Силовики перекрыли все выезды из села. Двоих злоумышленников задержали во время поездки в такси.

— Грабитель был с сообщником, который следил за домом, чтобы в момент совершения преступления никто туда не зашел, — отметили в полиции.

Задержанными оказались двое мужчин возрастом 26 и 30 лет, один из них местный. Младший из них уже имеет судимость. Деньги они не успели потратить, их изъяли полицейские.















Собирал на лечение: на Винничине у мужчины с инвалидностью украли более 80 тыс. грн / 4 фотографии

Открыто производство по ч.3 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Подозреваемым грозит от четырех до восьми лет тюрьмы.

Украли пять миллионов гривен

В Дарницком районе Киева злоумышленники напали на мужчину и отобрали у него сумку, в которой было около 5 млн грн.

За эти деньги пострадавший планировал купить квартиру. Злоумышленники, узнав о предстоящей сделке, устроили засаду.