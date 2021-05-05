В Дарницком районе Киева злоумышленники напали на мужчину и отобрали у него сумку, в которой было около 5 млн грн.

За эти средства пострадавший планировал приобрести квартиру. Нападавшие, узнав о предстоящей сделке, устроили засаду.

Неизвестные ударили мужчину на улице Евгения Харченко и отобрали сумку. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники криминальной полиции и следственно-оперативная группа.

— Злоумышленники заранее готовились к преступлению, ведь узнали, что мужчина планирует заключить финансовую сделку. Дождавшись потерпевшего, подбежали к нему, отобрали сумку с деньгами и скрылись, — говорится в сообщении полиции.

Злоумышленников задержали в Одессе при поддержке спецподразделения КОРД. Это жители Киева и Одесской области, 1966 и 1977 года рождения. Один из них ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Чтобы скрыть следы преступления, они пытались сжечь свой автомобиль.

Сейчас мужчинам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное им грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества.

В Киеве мужчину ограбили на 300 тыс. грн

В начале апреля в Деснянском районе Киева 37-летний львовянин похитил у прохожего мужчины барсетку, в которой было 300 тыс. грн.

Сначала он ударил жертву кирпичом по голове, а после кражи сел в автомобиль и скрылся с места происшествия. Вора удалось отыскать с помощью камер видеонаблюдения.