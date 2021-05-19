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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Черкассах умер школьник, который получил ранение в тире

Артем Попов_Черкаси_тир

19 мая умер девятиклассник Черкасской общеобразовательной школы №34 Артем Попов.

Мальчик ровно месяц назад травмировался в тире Детско-юношеской спортивной школы №2, что расположена в помещении Черкасской городской гимназии №9.

Трагическую новость сообщили в департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета.

– Выражаем соболезнование родным Артема. Ваше горе, даже разделенное на всю городскую общину, не станет меньше, но всем вместе его будет хоть немного легче пережить, – отмечают в департаменте.

Ранение в школьном тире Черкасс

19 апреля 14-летний Артем Попов получил проникающее огнестрельное ранение в голову в школьном тире Черкасс.

Ребенок был подключен к аппарату ИВЛ.

На лечение парня неравнодушные собирали средства. Девятиклассника готовы были принять в больнице за границей, однако он был нетранспортабелен.

Тренера, на занятии у которого произошло чрезвычайное происшествие, отстранили от исполнения обязанностей.

В Нацполиции рассматривают несколько версий трагедии, среди которых – незаконное обращение с оружием или боеприпасами.

Источник: Департамент образования и гуманитарной политики

Фото: Черкасская гимназия №31

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