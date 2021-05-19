19 мая умер девятиклассник Черкасской общеобразовательной школы №34 Артем Попов.
Мальчик ровно месяц назад травмировался в тире Детско-юношеской спортивной школы №2, что расположена в помещении Черкасской городской гимназии №9.
Трагическую новость сообщили в департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета.
– Выражаем соболезнование родным Артема. Ваше горе, даже разделенное на всю городскую общину, не станет меньше, но всем вместе его будет хоть немного легче пережить, – отмечают в департаменте.
Ранение в школьном тире Черкасс
19 апреля 14-летний Артем Попов получил проникающее огнестрельное ранение в голову в школьном тире Черкасс.
Ребенок был подключен к аппарату ИВЛ.
На лечение парня неравнодушные собирали средства. Девятиклассника готовы были принять в больнице за границей, однако он был нетранспортабелен.
Тренера, на занятии у которого произошло чрезвычайное происшествие, отстранили от исполнения обязанностей.
В Нацполиции рассматривают несколько версий трагедии, среди которых – незаконное обращение с оружием или боеприпасами.
Источник: Департамент образования и гуманитарной политики
Фото: Черкасская гимназия №31