19 мая умер девятиклассник Черкасской общеобразовательной школы №34 Артем Попов.

Мальчик ровно месяц назад травмировался в тире Детско-юношеской спортивной школы №2, что расположена в помещении Черкасской городской гимназии №9.

Трагическую новость сообщили в департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета.

– Выражаем соболезнование родным Артема. Ваше горе, даже разделенное на всю городскую общину, не станет меньше, но всем вместе его будет хоть немного легче пережить, – отмечают в департаменте.

Ранение в школьном тире Черкасс

19 апреля 14-летний Артем Попов получил проникающее огнестрельное ранение в голову в школьном тире Черкасс.

Ребенок был подключен к аппарату ИВЛ.

На лечение парня неравнодушные собирали средства. Девятиклассника готовы были принять в больнице за границей, однако он был нетранспортабелен.

Тренера, на занятии у которого произошло чрезвычайное происшествие, отстранили от исполнения обязанностей.

В Нацполиции рассматривают несколько версий трагедии, среди которых – незаконное обращение с оружием или боеприпасами.

Источник: Департамент образования и гуманитарной политики

Фото: Черкасская гимназия №31