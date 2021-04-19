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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В школьном тире Черкасс 14-летний мальчик получил ранение в голову

Апарат ШВЛ

В тире черкасской гимназии №9 во время тренировки 14-летний мальчик получил проникающее огнестрельное ранение головы.

По словам главного врача Черкасской областной детской больницы Николая Кондрацкого, состояние ребенка тяжелое. Его подключили к аппарату ИВЛ.

На месте происшествия работают полицейские и следователи. Обстоятельства выясняются.

В ОРДЛО боевик выстрелил в 15-летнюю девушку

18 апреля в ОРДЛО боевик выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку.

После этого он пытался скрыться на подконтрольную украинской власти территорию, однако российские наемники поймали его вблизи Счастья.

Кроме того, Минобороны перехватило телефонный разговор боевиков.

Источник: Общественное

Фото: Dreamstime

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