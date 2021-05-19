В США произошла стрельба в общественном месте, в результате чрезвычайного происшествия погибли два человека.

Инцидент случился в Окленде, штат Калифорния.

По данным местной полиции, неизвестный открыл стрельбу по пассажирскому автобусу.

Смертельные ранения получили два человека, от травм они скончались.

Кроме того, пострадали еще люди, их количество не уточняется, раненных доставили в больницу.

Сейчас полиция ищет злоумышленника, за информацию о нем объявлена награда.

Стрельба в США

В марте 2021 года в магазине в Колорадо в США вооруженный мужчина открыл огонь.

Он убил 10 человек, в том числе полицейского. Противостояние между ним и правоохранителями продолжалось несколько часов.

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Источник: CHP — Oakland