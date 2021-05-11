Стрельба в Казани в школе: что известно о теракте и стрелке (ФОТО и ВИДЕО)

Второй урок в школе №175 в Казани (Россия) начался со стрельбы, в результате которой погибнут восемь человек. Стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился в этой школе.

Изначально сообщалось, что двое мужчин ворвались в школу и открыли огонь. Спустя время правоохранители задержали стрелка, однако заявили, что нападающий был один.

Стрелок расстрелял учеников 8 класса. По некоторым источникам, он целенаправленно шел именно в этот класс.

Когда раздались первые выстрелы, директор школы успела сообщить по вахтовой рации, чтобы школьники оставались на своих местах и никому не открывали дверь в классы. Однако некоторые ученики гимназии начали выпрыгивать из окон, в частности третьего этажа.

После задержания стрелка правоохранители еще проводили эвакуацию для тех школьников, которые до сих пор оставались в помещении.

Что известно о погибших и раненных

Глава республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что среди погибших семеро учеников восьмого класса — четверо юношей и три девочки.

— Они погибли здесь, на третьем этаже. Других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развернуты, — заявил Рустам Минниханов.

Пострадавшим школьникам первую помощь оказывали прямо на улице, на месте происшествия работали около 20 бригад скорой.

Всего в результате стрельбы пострадал 21 человек. Шестеро из них пребывают в тяжком состоянии. Многие получили ранения головы и живота.

Что известно о стрелке Ильназе Галявиеве

Ильназ Галявиев — 19-летний юноша, который ранее учился в гимназии. Известно, что сейчас молодой человек учился на четвертом курсе колледжа, но его в апреле отчислили оттуда из-за из-за академической задолженности.

Отчислили парня 26 апреля, а 28-го он приобрел и зарегистрировал оружие, из которого и расстрелял детей в школе. Он приобрел гладкоствольное ружье Hatsan Escort PS. Интересно, что именно с таким ружьем Владислав Росляков устроил теракт в школе в Керчи.

Ильназ Галявиев зарегистрировал Telegram-канал, в котором писал, что он готов убивать биомусор.







Иду убивать: подробности стрельбы в Казани и допрос Галявиева / 2 фотографии

К школе Галявиев спокойно шел с оружием по улице и даже махал им прохожим.

Стрельба в Казани

Первые сообщения о стрельбе в Казани в СМИ появились около 10 утра. Именно тогда начали говорить о двух нападающих.

Кроме того, в сети появлялось много фейковой информации о жертвах и раненых, потому что официальные службы несколько часов не комментировали ситуацию.