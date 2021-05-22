В Киеве мужчина предлагал интимные услуги своей 11-летней дочери

38-летний киевлянин изготовлял детскую порнографию и предлагал интимные услуги своей 11-летней дочери в Интернете.
По данным полиции, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Во время обысков правоохранители обнаружили компьютер, смартфон и флэш-накопители, где хранились материалы порнографического содержания.
Сейчас 38-летнему мужчине готовится сообщение о подозрении.
Уголовное производство открыто по ст. 301-1 (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) УК Украины.
Досудебное следствие по делу продолжается.
Растление на Херсонщине
В конце марта в Каховке суд вынес приговор по делу растления малолетней девочки.
Подсудимый 49-летний мужчина оказался крестным отцом пострадавшей. Находясь за границей, он активно общался с девочкой в соцсетях.
Доказано, что крестный отец систематически посылал ребенку свои откровенные фото порнографического содержания.
В ответ мужчина требовал, чтобы крестница фотографировалась обнаженной и отправляла ему.
49-летнего растлителя приговорили к восьми годам лишения свободы.