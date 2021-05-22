В Киеве мужчина предлагал интимные услуги своей 11-летней дочери

38-летний киевлянин изготовлял детскую порнографию и предлагал интимные услуги своей 11-летней дочери в Интернете.

По данным полиции, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Во время обысков правоохранители обнаружили компьютер, смартфон и флэш-накопители, где хранились материалы порнографического содержания.











Был сутенером для 11-летней дочери: в Киеве задержали мужчину, который снимал детское порно / 3 фотографии

Сейчас 38-летнему мужчине готовится сообщение о подозрении.

Уголовное производство открыто по ст. 301-1 (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) УК Украины.

Досудебное следствие по делу продолжается.

Растление на Херсонщине

В конце марта в Каховке суд вынес приговор по делу растления малолетней девочки.

Подсудимый 49-летний мужчина оказался крестным отцом пострадавшей. Находясь за границей, он активно общался с девочкой в соцсетях.

Доказано, что крестный отец систематически посылал ребенку свои откровенные фото порнографического содержания.

В ответ мужчина требовал, чтобы крестница фотографировалась обнаженной и отправляла ему.

49-летнего растлителя приговорили к восьми годам лишения свободы.