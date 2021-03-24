Заставлял крестницу раздеваться для фото: на Херсонщине осудили 49-летнего растлителя

В Каховке Херсонской области суд вынес приговор по делу развращения малолетней девочки.
Было установлено, что 49-летний мужчина является крестным отцом пострадавшей. Возраст ребенка из моральных соображений не разглашают.
Находясь за границей, мужчина активно общался с девочкой в соцсетях.
Доказано, что крестный отец систематически посылал ребенку свои откровенные фото, имеющие порнографический характер.
В ответ он требовал, чтобы крестница фотографировалась обнаженной и показывала снимки ему.
Фотографии ребенка, вероятно, было найдено и приобщены к делу, что повлияло на строгость приговора суда.
49-летнего растлителя приговорили к восьми годам лишения свободы.
Уголовное производство было открыто по двум статьям — Совершение развратных действий в отношении малолетнего, принуждении ребенка к участию в создании изображений порнографического характера, а также Распространение таких изображений среди несовершеннолетних.
Развращение девочки в Likee
В ноябре прошлого года в Харькове задержали 39-летнего мужчину, который совершал развратные действия в отношении 11-летней девочки.
Выяснилось, что задержанный родом из Житомира.
Человек целенаправленно зарегистрировался в социальной сети Likee, чтобы познакомиться со школьницами: себя он выдавал за 13-летнего подростка.
За содеянное подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Источник: Херсонская областная прокуратура