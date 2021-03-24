Заставлял крестницу раздеваться для фото: на Херсонщине осудили 49-летнего растлителя

В Каховке Херсонской области суд вынес приговор по делу развращения малолетней девочки.

Было установлено, что 49-летний мужчина является крестным отцом пострадавшей. Возраст ребенка из моральных соображений не разглашают.

Находясь за границей, мужчина активно общался с девочкой в ​​соцсетях.

Доказано, что крестный отец систематически посылал ребенку свои откровенные фото, имеющие порнографический характер.

В ответ он требовал, чтобы крестница фотографировалась обнаженной и показывала снимки ему.

Фотографии ребенка, вероятно, было найдено и приобщены к делу, что повлияло на строгость приговора суда.

49-летнего растлителя приговорили к восьми годам лишения свободы.

Уголовное производство было открыто по двум статьям — Совершение развратных действий в отношении малолетнего, принуждении ребенка к участию в создании изображений порнографического характера, а также Распространение таких изображений среди несовершеннолетних.

Развращение девочки в Likee

В ноябре прошлого года в Харькове задержали 39-летнего мужчину, который совершал развратные действия в отношении 11-летней девочки.

Выяснилось, что задержанный родом из Житомира.

Человек целенаправленно зарегистрировался в социальной сети Likee, чтобы познакомиться со школьницами: себя он выдавал за 13-летнего подростка.

За содеянное подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Источник: Херсонская областная прокуратура