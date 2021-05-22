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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Був сутенером для 11-річної доньки: в Києві затримали чоловіка, який знімав дитяче порно

Був сутенером для 11-річної доньки: в Києві затримали чоловіка, який знімав дитяче порно

38-річний киянин виготовляв дитячу порнографію і пропонував інтимні послуги своєї 11-річної доньки в Інтернеті.

За даними поліції, чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютер, смартфон та флеш-накопичувачі, де зберігалися матеріали порнографічного змісту.

  • В Києві чоловік пропонував інтимні послуги своєї 11-річної доньки
  • В Києві чоловік пропонував інтимні послуги своєї 11-річної доньки
  • В Києві чоловік пропонував інтимні послуги своєї 11-річної доньки
  • В Києві чоловік пропонував інтимні послуги своєї 11-річної доньки
  • В Києві чоловік пропонував інтимні послуги своєї 11-річної доньки
  • В Києві чоловік пропонував інтимні послуги своєї 11-річної доньки
Був сутенером для 11-річної доньки: в Києві затримали чоловіка, який знімав дитяче порно / 3 фотографии

Наразі 38-річному чоловікові готується повідомлення про підозру.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) КК України.

Досудове слідство у справі триває.

Розбещення на Херсонщині

Наприкінці березня в Каховці суд виніс вирок у справі розбещення малолітньої дівчинки.

Підсудний 49-річний чоловік виявився хрещеним батьком постраждалої. Перебуваючи за кордоном, він активно спілкувався з дівчинкою в соцмережах.

Доведено, що хрещений батько систематично надсилав дитині свої відверті фото, що мають порнографічний характер.

У відповідь чоловік вимагав, аби похресниця фотографувалася оголеною і показувала йому.

49-річного розбещувача засудили до восьми років позбавлення волі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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