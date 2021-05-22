Мать видела и не остановила: на Хмельнитчине отец избил детей раскаленной кочергой

В селе Балин Каменец-Подольского района Хмельницкой области отец избил своих детей раскаленной кочергой.

8-летний Илья и 7-летняя София должны были присмотреть за своим девятимесячным братиком.

— Я такого еще никогда не делал. Это был срыв, я не выдержал. Наш маленький очень быстро бегает в ходулях, старшие не уследили, вот он и обжегся. Я этого уже не выдержал, — искренне признался мужчина.

Таким образом он хотел, чтобы сын и дочь почувствовали, как было больно младшему братику.

Пока отец “воспитывал” детей кочергой, за этим наблюдала их мать, однако останавливать мужа не стала.

Врачи плакали

Самым ужасным стало то, что после избиения детей ни отец, ни мать ни обратились к медикам.

Гнойные раны и ожоги у детей заметили в школе: педагоги сразу же обратились к медикам.

По словам педиатра районной больницы, куда привезли детей, после увиденного ни один из медиков не смог сдержать слез.

— Это был шок. Все отделение плакало. Травмы многочисленные ожоговые, глубокие, достаточно глубокого степени ожоги. На спине, на ножках, ягодицах гнойные травмы, — вспоминает Виктория Ликуш.

Мать тоже виновна?

На вопрос журналистов, почему не было обращений к врачам, мать пострадавших детей, 26-летняя Екатерина Ширяева ответить не смогла.

— Они мне вообще ничего не кричали. Дети просто плакали и все. Я не знаю, почему я этого не сделала. Я не могу этого сказать.

Между тем в селе говорят, что это далеко не первый инцидент в этой семье.

Екатерина вместе с Сергеем вместе воспитывает троих его детей и одного ее ребенка: девятимесячный, самый младший мальчик — это их первый общий ребенок.

Соседи утверждают, что у женщины есть еще двое сыновей, на которых ее лишили материнских прав.

А несколько лет назад Екатерина получила условный срок — суд доказал ее соучастие в избиении одного из мальчиков, повлекшее за собой инвалидность ребенка.

Более того, сейчас женщина утверждает, что беременна снова.

Что ждет мужчину

По делу избиения детей раскаленной кочергой уже прошли первые судебные заседания.

Горе-отец получил сообщение о подозрении. Судья поддержал ходатайство следователей, и мужчина на время следствия будет находиться под стражей.

Издевательства над детьми на Хмельнитчине

На днях стало известно, что в Каменце-Подольском учительница издевается над учениками младших классов.

В частности, она била детей головой о парту и указкой по пальцам, заставляла есть бумагу, а также бросала в учеников острым циркулем.

Возмущенные родители обратились не только к правоохранителям и директору школы, но и к представителям власти города.

Местные СМИ подтвердили, что ситуация находится на контроле полиции и управления образования и науки городского совета Каменец-Подольского.

Сама же учительница, оказавшаяся в центре школьного скандала, никаких комментариев не дает.