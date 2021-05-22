Матір бачила і не зупинила: на Хмельниччині батько побив дітей розпеченою кочергою

В селі Балин Кам’янець-Подільського району Хмельницької області батько побив своїх дітей розпеченою кочергою.

8-річний Ілля та 7-річна Софія повинні були доглянути за своїм дев’ятимісячним братиком.

– Я такого ще ніколи не робив. Це був зрив, я не витримав. Наш маленький дуже швидко бігає в ходулях, старші не встежили, ось він і обпікся. Я цього вже не витримав, – щиро зізнався чоловік.

Таким чином він хотів, щоб син і дочка відчули, як було боляче молодшому братику.

Поки батько “виховував” дітей кочергою, за цим спостерігала їхня мати, однак зупиняти чоловіка не стала.

Лікарі плакали

Найжахливішим стало те, що після побиття дітей ні батько, ні матір не звернулися до медиків.

Гнійні рани та опіки у дітей помітили у школі: педагоги одразу ж звернулися до медиків.

За словами педіатра районної лікарні, куди привезли дітей, після побаченого жоден з медиків не зміг стримати сліз.

– Це був шок. Все відділення плакало. Травми чисельні опікові, глибокі, досить глибокого ступеню опіки. На спині, на ножках, сідницях гнійні травми, – згадує Вікторія Ликуш.

Матір також винна

На запитання журналістів, чому не було звернень до лікарів, матір постраждалих дітей, 26-річна Катерина Ширяєва відповісти не змогла.

– Вони до мене взагалі не кричали. Діти просто плакали і все. Я не знаю, чому я це не зробила. Я не можу це сказати.

Тим часом у селі кажуть, що це далеко не перший інцидент у цій родині.

Катерина разом із Сергієм разом виховує трьох його дітей та одну її дитину: дев’ятимісячний, наймолодший хлопчик – це їхня перша спільна дитина.

Сусіди стверджують, що жінка має ще двох синів, на яких її позбавили материнських прав. А декілька років тому Катерина отримала умовний термін – суд довів її співучасть у побитті одного з хлопчиків, яке спричинило інвалідність.

Більше того, зараз жінка стверджує, що вагітна знову.

Що чекає на чоловіка

У справі побиття дітей розпеченою кочергою вже пройшли перші судові засідання.

Горе-батько отримав повідомлення про підозру. Суддя підтримав клопотання слідчих, і чоловік на час слідства перебуватиме під вартою.

Знущання над дітьми на Хмельниччині

Днями стало відомо, що в Кам’янці-Подільському вчителька знущається над учнями молодших класів.

Зокрема, вона била дітей головою об парту і указкою по пальцях, змушувала їсти папір, а також кидала в учнів гострим циркулем.

Обурені батьки звернулися не лише до правоохоронців і директора школи, а й до представників влади міста.

Місцеві ЗМІ підтвердили, що ситуація перебуває на контролі управління освіти та науки міської ради Кам’янця-Подільського.

Сама ж вчителька, яка опинилася в центрі шкільного скандалу, жодних коментарів не дає.