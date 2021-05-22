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Наташа Тарчевська |

Матір бачила і не зупинила: на Хмельниччині батько побив дітей розпеченою кочергою

Матір бачила і не зупинила: на Хмельниччині батько побив дітей розпеченою кочергою

В селі Балин Кам’янець-Подільського району Хмельницької області батько побив своїх дітей розпеченою кочергою.

8-річний Ілля та 7-річна Софія повинні були доглянути за своїм дев’ятимісячним братиком.

– Я такого ще ніколи не робив. Це був зрив, я не витримав. Наш маленький дуже швидко бігає в ходулях, старші не встежили, ось він і обпікся. Я цього вже не витримав, – щиро зізнався чоловік.

Таким чином він хотів, щоб син і дочка відчули, як було боляче молодшому братику.

Поки батько “виховував” дітей кочергою, за цим спостерігала їхня мати, однак зупиняти чоловіка не стала.

Матір бачила і не зупинила: на Хмельниччині батько побив дітей розпеченою кочергою

Лікарі плакали

Найжахливішим стало те, що після побиття дітей ні батько, ні матір не звернулися до медиків.

Гнійні рани та опіки у дітей помітили у школі: педагоги одразу ж звернулися до медиків.

За словами педіатра районної лікарні, куди привезли дітей, після побаченого жоден з медиків не зміг стримати сліз.   

– Це був шок. Все відділення плакало. Травми чисельні опікові, глибокі, досить глибокого ступеню опіки. На спині, на ножках, сідницях гнійні травми, – згадує Вікторія Ликуш.

Матір також винна

На запитання журналістів, чому не було звернень до лікарів, матір постраждалих дітей, 26-річна Катерина Ширяєва відповісти не змогла.

– Вони до мене взагалі не кричали. Діти просто плакали і все. Я не знаю, чому я це не зробила. Я не можу це сказати.

Тим часом у селі кажуть, що це далеко не перший інцидент у цій родині.

Матір бачила і не зупинила: на Хмельниччині батько побив дітей розпеченою кочергою

Катерина разом із Сергієм разом виховує трьох його дітей та одну її дитину: дев’ятимісячний, наймолодший хлопчик – це їхня перша спільна дитина.

Сусіди стверджують, що жінка має ще двох синів, на яких її позбавили материнських прав. А декілька років тому Катерина отримала умовний термін – суд довів її співучасть у побитті одного з хлопчиків, яке спричинило інвалідність.

Більше того, зараз жінка стверджує, що вагітна знову.

Що чекає на чоловіка

У справі побиття дітей розпеченою кочергою вже пройшли перші судові засідання.

Горе-батько отримав повідомлення про підозру. Суддя підтримав клопотання слідчих, і чоловік на час слідства перебуватиме під вартою.

Знущання над дітьми на Хмельниччині

Днями стало відомо, що в Кам’янці-Подільському вчителька знущається над учнями молодших класів.

Зокрема, вона била дітей головою об парту і указкою по пальцях, змушувала їсти папір, а також кидала в учнів гострим циркулем.

Обурені батьки звернулися не лише до правоохоронців і директора школи, а й до представників влади міста.

Місцеві ЗМІ підтвердили, що ситуація перебуває на контролі управління освіти та науки міської ради Кам’янця-Подільського.

Сама ж вчителька, яка опинилася в центрі шкільного скандалу, жодних коментарів не дає.

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