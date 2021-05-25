Убийство в Винницкой области: мать зарезала родного сына (ВИДЕО)

В селе Джуринцы в Винницкой области трагически погиб 30-летний мужчина. Его зарезала родная мать.

Свидетелем семейной расправы стала соседка. Она была у женщины в гостях, когда сын Артур в нетрезвом состоянии вернулся домой.

Не стесняясь гости, мужчина начал ругать и унижать мать. Женщина несколько минут пыталась успокоить сына, и вдруг схватилась за кухонный нож и вонзила ему прямо в сердце.

Один удар стал для мужчины смертельным: последними его словами были Мама, что ты наделала.

Шокированная соседка вызвала скорую: когда же приехали правоохранители, свидетели начали убеждать, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

— При выезде на место совершения самоубийства обстоятельства указывали на то, что усматриваются признаки преступления. После этого произошло задержание матери погибшего, — рассказали в полиции.

Соседи не осуждают поступок матери

Во время разговора с правоохранителями мать призналась, что уже более семи лет постоянно терпела издевательства своего сына. Он нигде не работал, злоупотреблял алкоголем и часто забирал у нее деньги.

Соседи и родственники женщины не осуждают такой поступок: они также подтвердили, что горе-сын так жестоко издевался над матерью, что она пыталась покончить жизнь самоубийством.

— Она через него и отравиться хотела, и повеситься. Мы ей говорили: Алло, что ты делаешь, ну зачем. Говорила, что так уж сильно доставал, — рассказала соседка.

В селе о женщине не говорят ничего плохого: она работала, любила детей, занималась самодеятельностью и хорошо пела.

Муж подозреваемой также подтвердил, что родной сын постоянно ее обижал.







Колотил и унижал у всех на глазах: в Винницкой области мать зарезала родного сына / 2 фотографии

Похорон и суд

Хоронили 30-летнего Артура односельчане и родственники. В тот же день состоялось заседание, где женщина получила два месяца за решеткой, пока будет идти следствие.

На протяжении всего заседания убитая горем мать не переставала плакать.

— Я что, враг своему здоровью — в пожилом возрасте сесть в тюрьму? Я не нарочно, я не враг своему ребенку, чтобы ребенка похоронили. Я не хотела этого. Как-то так случайно оно получилось.

Дома у женщины осталось двое внуков, теперь их воспитанием займется дедушка. За содеянное горе-матери грозит 15 лет заключения.

Убийство в Винницкой области

В середине апреля под Винницей мужчина избил свою жену и оставил умирать на пороге их дома.

Инцидент произошел в селе Цвижин. Перед этим 30-летняя Татьяна вместе с гражданским мужем Артуром вместе выпивали.

Смертельное избиение жены подозреваемый пояснил ревностью: скандал начался с телефонного звонка ее вероятного кавалера.

Сейчас 35-летний вдовец находится в СИЗО. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.