Убийство в Винницкой области: мать зарезала родного сына (ВИДЕО)

В селе Джуринцы в Винницкой области трагически погиб 30-летний мужчина. Его зарезала родная мать.
Свидетелем семейной расправы стала соседка. Она была у женщины в гостях, когда сын Артур в нетрезвом состоянии вернулся домой.
Не стесняясь гости, мужчина начал ругать и унижать мать. Женщина несколько минут пыталась успокоить сына, и вдруг схватилась за кухонный нож и вонзила ему прямо в сердце.
Один удар стал для мужчины смертельным: последними его словами были Мама, что ты наделала.
Шокированная соседка вызвала скорую: когда же приехали правоохранители, свидетели начали убеждать, что мужчина покончил жизнь самоубийством.
— При выезде на место совершения самоубийства обстоятельства указывали на то, что усматриваются признаки преступления. После этого произошло задержание матери погибшего, — рассказали в полиции.
Соседи не осуждают поступок матери
Во время разговора с правоохранителями мать призналась, что уже более семи лет постоянно терпела издевательства своего сына. Он нигде не работал, злоупотреблял алкоголем и часто забирал у нее деньги.
Соседи и родственники женщины не осуждают такой поступок: они также подтвердили, что горе-сын так жестоко издевался над матерью, что она пыталась покончить жизнь самоубийством.
— Она через него и отравиться хотела, и повеситься. Мы ей говорили: Алло, что ты делаешь, ну зачем. Говорила, что так уж сильно доставал, — рассказала соседка.
В селе о женщине не говорят ничего плохого: она работала, любила детей, занималась самодеятельностью и хорошо пела.
Муж подозреваемой также подтвердил, что родной сын постоянно ее обижал.
Похорон и суд
Хоронили 30-летнего Артура односельчане и родственники. В тот же день состоялось заседание, где женщина получила два месяца за решеткой, пока будет идти следствие.
На протяжении всего заседания убитая горем мать не переставала плакать.
— Я что, враг своему здоровью — в пожилом возрасте сесть в тюрьму? Я не нарочно, я не враг своему ребенку, чтобы ребенка похоронили. Я не хотела этого. Как-то так случайно оно получилось.
Дома у женщины осталось двое внуков, теперь их воспитанием займется дедушка. За содеянное горе-матери грозит 15 лет заключения.
Убийство в Винницкой области
В середине апреля под Винницей мужчина избил свою жену и оставил умирать на пороге их дома.
Инцидент произошел в селе Цвижин. Перед этим 30-летняя Татьяна вместе с гражданским мужем Артуром вместе выпивали.
Смертельное избиение жены подозреваемый пояснил ревностью: скандал начался с телефонного звонка ее вероятного кавалера.
Сейчас 35-летний вдовец находится в СИЗО. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.