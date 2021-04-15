Пьяную выбросил за порог: под Винницей мужчина расправился с молодой женой

В селе Цвижин под Винницей 35-летний мужчина избил свою жену и оставил умирать на пороге их дома.

30-летняя Татьяна вместе с гражданским мужем Артуром переехали сюда всего несколько месяцев назад.

Соседи признаются, что никаких конфликтов между влюбленными не замечали, но предполагают — Татьяна могла упасть на лестнице, потому что была в нетрезвом состоянии.

— Он только утром позвонил отцу, а тот уже приехал с милицией и скорой, все эксперты были там, — рассказала одна из соседок супругов.

Причиной кровавого скандала между мужчиной и женщиной стала ревность, а руки развязал алкоголь.

После допроса 35-летнего Артура стало ясно, что смерть жены на его совести.

— Вечером между ним и сожительницей состоялся данный конфликт, после чего он нанес ей телесные повреждения, выгнал из дома и пошел спать, — рассказали в полиции.

Рассказывая обо всем, что произошло той ночью, мужчина закрывал лицо руками и плакал.

Он признал скандал начался с телефонного звонка вероятного кавалера жены.

— Сидели дома, поссорились, потому что тот позвонил. Из-за ревности начался конфликт. Сцепились и начали драться. Потом я ее толкнул и она упала с лестницы, с крыльца.

Сейчас 35-летний вдовец находится в СИЗО. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.