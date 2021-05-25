Толпой на одну: в Белой Церкви девушки сняли на видео избиение 13-летней школьницы

В Белой Церкви толпа подростков избила над 13-летнюю девочку. Издевательства и избиения школьницы попали на видео, которое быстро распространилось в соцсетях.

Инцидент произошел в местной лесополосе возле железнодорожных путей.

На видео заметно, что две старшие девушки окружили 13-летнюю школьницу. Вокруг них — компания подростков, они оживленно беседуют, шутят, а на фоне слышно, как играет музыка.

После фразы Не жалей ее одна из девушек несколько раз ударил школьницу в лицо. Уже через несколько секунд это же сделала вторая девушка.

Никто из присутствующих не пытался защитить пострадавшую 13-летнюю девочку. Позже в соцсетях появилась информация, что накануне она могла сама спровоцировать этот конфликт.

Что говорят в полиции

Правоохранители провели беседы со всеми участниками драки. Одна из нападающих, 17-летняя школьница, объяснила свой поступок обидой младшей в сторону ее родителей.

Девушка сожалеет о таком поступке и поняла, что поступила неправильно уже потом.

Также в полиции подтвердили, что инициатором драки был именно 13-летняя школьница: сейчас она дает объяснение того, что произошло.

С матерью пострадавшей девочки также пообщался и директор школы, где учатся дети.

Директор школы, в которой учится 13-летняя девочка, провел беседу с матерью пострадавшей.

Все данные по драке между школьницами в Белой Церкви зарегистрировали в соответствующих учетах, проверка продолжается.

Источник: Полиция Киевщины

Фото: Белоцерковское РУ полиции