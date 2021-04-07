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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Били и заставили купаться в пруду: в Торецке школьницы поиздевалась над одноклассницей

В Торецке Донецкой области компания школьниц избила и поиздевалась над 14-летней одноклассницей.

Били и заставили купаться в пруду: в Торецке школьницы поиздевалась над одноклассницей

Следствием установлено, что для истязаний девочки выбрали местный пруд, где почти не было людей.

Сначала они оскорбляли беззащитную девочку, потом по очереди начали наносить удары в голову и лицо.

В конце школьницу заставили полностью раздеться и толкнули в воду.

Все свои издевательства девочки снимали на смартфоны, а роликами делились в соцсетях. После того, как это увидели взрослые, видео были удалены.

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В каком состоянии находится пострадавшая девочка, пока неизвестно: по данным полиции, она получила серьезные ушибы лица и головы.

Предварительно известно, что причиной издевательств и пыток могла стать личная неприязнь.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 126 (Побои и истязания несовершеннолетней) УК Украины.

Проводятся первоочередные следственно-розыскные действия, устанавливаются все свидетели и обстоятельства происшествия.

На Донетчине мужчина издевался над родителями

В одном из сел Покровского района Донецкой области 43-летний мужчина бил и издевался над своими больными родителями.

В начале марта решением суда мужчину признали виновным и приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободы.

Было установлено, что он постоянно требовал у пенсионеров деньги на алкоголь и наркотики, часто поднимал руку на родителей и даже угрожал убийством.

Источник: Донецкая областная прокуратура

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