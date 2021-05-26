В Тернопольской области двухлетняя девочка случайно напилась бензина

В Тернопольской области госпитализировали двухлетнюю девочку, которая случайно напилась бензина.

Инцидент произошел в селе Ястребово Козовского района 25 мая. В Центре экстренной медицинской помощи сообщили, что районная бригада скорой помощи выехала на место в 19.58.

Двухлетнего ребенка, который случайно напился бензина, госпитализировали после оказания медицинской помощи в областную детскую больницу с диагнозом отравление токсичным веществом.

В Краматорске ученик распылил газ в школе

В сельской школе под Краматорском ученик случайно распылил газовый баллончик, в результате чего оказался в реанимации. Учительницу математики госпитализировали с сердечным приступом.

Инцидент произошел 25 мая. По информации местных СМИ, семиклассник взял газовый баллончик у своего старшего товарища.

Перед началом урока алгебры он случайно сломал запорное устройство баллончика, и газ начал стремительно распространяться в классе.

Источник: Михаил Джус