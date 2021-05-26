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Факти / Надзвичайні події
Марія Степанюк |

На Тернопільщині дворічна дівчинка випадково напилася бензину

Бензин

У Тернопільській області шпиталізували дворічну дівчинку, яка випадково напилася бензину.

Інцидент стався у селі Яструбове Козівського району 25 травня. У Центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що районна бригада швидкої допомоги виїхала на місце о 19.58.

Дворічну дитину, яка випадково напилася бензину, шпиталізували після надання медичної допомоги до обласної дитячої лікарні із діагнозом отруєння токсичною речовиною.

В Краматорську учень розпилив газ у школі

В сільській школі під Краматорськом учень випадково розпилив газовий балончик, внаслідок чого опинився в реанімації. Вчительку математики госпіталізували з серцевим нападом.

Інцидент стався 25 травня. За інформацією місцевих ЗМІ, семикласник взяв газовий балончик у свого старшого товариша.

Перед початком уроку алгебри він випадково зламав запірний пристрій балончика, і газ почав стрімко поширюватися в класі.

Джерело: Михайло Джус

Фото: Depositphotos

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