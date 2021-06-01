1 июня в Покровском районе Кривого Рога 32-летний мужчина напал на продавщицу магазина.

После того, как злоумышленник нанес женщине многочисленные удары молотком по голове, порезал ей шею канцелярским ножом, забрал выручку из кассы и скрылся с места происшествия.

Кроме того, нападавший забрал у потерпевшей цепочку, браслет и мобильный телефон.

Продавщицу с многочисленными телесными повреждениями доставили в больницу. Злоумышленника задержали за считанные часы.

Уголовное производство открыто по статье Покушение на убийство и Разбой. Следственные действия продолжаются.

Бил молотком и порезал горло: в Кривом Роге мужчина напал на продавщицу магазина / 3 фотографии

Поджог беременной в Кривом Роге

В реанимации Кривого Рога скончалась 21-летняя беременная, которую поджег ее 17-летний сожитель.

Женщину на 17-й неделе беременности госпитализировали 26 мая с ожогами лица, тела, рук, ног и дыхательных путей разной степени. Всего у пострадавшей было поражено около 70% тела.

У погибшей осталось двое детей. Ее сожителя 28 мая взяли под стражу.

Подробнее о поджоге беременной в Кривом Роге читайте в материале Фактов ICTV.