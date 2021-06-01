В реанимации Кривого Рога скончалась 21-летняя беременная, которую поджег ее 17-летний сожитель.

Информацию подтвердили в Криворожском районном управлении полиции.

Женщину на 17-й неделе беременности с ожогами лица, тела, рук, ног и дыхательных путей разной степени госпитализировали 26 мая. Всего у пострадавшей было поражено около 70% тела.

За жизнь беременной почти неделю боролись врачи, однако спасти ее не удалось. У погибшей осталось двое детей. Ими занимаются работники ювенальной превенции.

Поджог беременной в Кривом Роге

26 мая в одной из квартир в Долгинцевском районе Кривого Рога 17-летний парень во время ссоры облил свою 21-летнюю сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Затем мужчина попросил соседей вызвать скорую, сообщив, что его беременная подруга обожглась, и сбежал из квартиры.

Правоохранители впоследствии разыскали и задержали злоумышленника.

28 мая ему избрали меру пресечения на время расследования. Сейчас он находится под стражей.

Подробнее о поджоге беременной в Кривом Роге читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: one.kr.ua