В реанимации Кривого Рога скончалась 21-летняя беременная, которую поджег ее 17-летний сожитель.
Информацию подтвердили в Криворожском районном управлении полиции.
Женщину на 17-й неделе беременности с ожогами лица, тела, рук, ног и дыхательных путей разной степени госпитализировали 26 мая. Всего у пострадавшей было поражено около 70% тела.
За жизнь беременной почти неделю боролись врачи, однако спасти ее не удалось. У погибшей осталось двое детей. Ими занимаются работники ювенальной превенции.
Поджог беременной в Кривом Роге
26 мая в одной из квартир в Долгинцевском районе Кривого Рога 17-летний парень во время ссоры облил свою 21-летнюю сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
Затем мужчина попросил соседей вызвать скорую, сообщив, что его беременная подруга обожглась, и сбежал из квартиры.
Правоохранители впоследствии разыскали и задержали злоумышленника.
28 мая ему избрали меру пресечения на время расследования. Сейчас он находится под стражей.
Подробнее о поджоге беременной в Кривом Роге читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: one.kr.ua