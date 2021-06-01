1 червня в Покровському районі Кривого Рогу 32-річний чоловік напав на продавчиню магазину.
Після того, як зловмисник завдав жінці численних ударів молотком по голові, порізав їй шию канцелярським ножем, забрав виручку з каси та втік із місця події.
Крім того, нападник забрав у потерпілої ланцюжок, браслет та мобільний телефон.
Продавчиню з численними тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Зловмисника затримали за лічені години.
Кримінальне провадження відкрито за статтею Замах на вбивство та Розбій. Слідчі дії тривають.
Підпал вагітної в Кривому Розі
У реанімації Кривого Рогу померла 21-річна вагітна, яку підпалив її 17-річний співмешканець.
Жінку на 17-му тижні вагітності госпіталізували 26 травня з опіками обличчя, тіла, рук, ніг та дихальних шляхів різного ступеня. Загалом у постраждалої було уражено близько 70% тіла.
У загиблої залишилось двоє дітей. Її співмешканця 28 травня взяли під варту.
Детальніше про підпал вагітної в Кривому Розі читайте в матеріалі Фактів ICTV.