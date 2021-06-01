1 червня в Покровському районі Кривого Рогу 32-річний чоловік напав на продавчиню магазину.

Після того, як зловмисник завдав жінці численних ударів молотком по голові, порізав їй шию канцелярським ножем, забрав виручку з каси та втік із місця події.

Крім того, нападник забрав у потерпілої ланцюжок, браслет та мобільний телефон.

Продавчиню з численними тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Зловмисника затримали за лічені години.

Кримінальне провадження відкрито за статтею Замах на вбивство та Розбій. Слідчі дії тривають.

Бив молотком і порізав горло: у Кривому Розі чоловік напав на продавчиню магазину / 3 фотографии

Підпал вагітної в Кривому Розі

У реанімації Кривого Рогу померла 21-річна вагітна, яку підпалив її 17-річний співмешканець.

Жінку на 17-му тижні вагітності госпіталізували 26 травня з опіками обличчя, тіла, рук, ніг та дихальних шляхів різного ступеня. Загалом у постраждалої було уражено близько 70% тіла.

У загиблої залишилось двоє дітей. Її співмешканця 28 травня взяли під варту.

Детальніше про підпал вагітної в Кривому Розі читайте в матеріалі Фактів ICTV.