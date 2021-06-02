Изнасилование девочки в Одесской области: подробности от родителей и полиции

В селе Троицкое в Одесской области неизвестный мужчина посреди дня затянул 8-летнюю девочку в заброшенное здание и совершил развратные действия.

Ребенок возвращался от стоматолога, когда его встретил преступник.

— Каталась на велосипеде. Ее крикнул мужчина. Она остановилась, а он взял ее за руку и потянул за заброшенный дом и заставил совершить действия сексуального характера. Он закончил свое дело, и она убежала, — рассказывает мать девочки Наталья.

Ребенок оказался смелым и сообразительным, она сама позвонила в полицию, а потом рассказала обо всем бабушке и матери. Также пострадавшая хорошо запомнила одежду преступника и его руку, которая была в гипсе.

— Потерпевшая сразу рассказала все родным и полиции, подробно описав злоумышленника, что позволило быстро установить его личность и местонахождение. Для поисков правонарушителя были задействованы пограничники. Присоединились также едва ли не все односельчане девочки, — отметил Одесского районного управления полиции № 2 Вадим Кулибаба.

Насильника задержали на окраине села. Им оказался 31-летний мужчина из города Килии. Его не раз судили за кражи и наркотики, а в последнее время он бродяжничал.

— Я вчера был слишком-слишком пьян и накурился. Я шел по улице и не понимал, что я делал. И вообще, в последнее время начал очень много алкоголя употреблять и конопли. Заметил девушку. Я даже до сих пор не понимаю, как это со мной произошло. Таким зверским нет никогда. Я изнасиловал ее, — оправдывается подозреваемый.

За изнасилование малолетнего ребенка задержанному грозит от 10-ти до 15-ти лет тюрьмы, а потерпевшую ждет психологическая реабилитация, так как к счастью физически девочка не пострадала.

— Она очень перепугалась. Ничего — телесных повреждение никаких нет. Везде пишут, что изнасилование. Ничего Не было. Конечно, он показал ей то, что она не должна была увидеть. Были мы в больнице. Ее гинеколог обследовали. Ну, в общем, нет ничего, — подтверждает мать девочки.

Супруги насильников

В Одесской области супруги педагогов подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Они под предлогом индивидуальных занятий по дошкольной подготовки, совершали над детьми сексуальное насилие, детали смотрите в материале Фактов ICTV.