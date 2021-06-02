Зґвалтування дівчинки в Одеській області: подробиці від батьків та поліції

У селі Троїцьке на Одещині невідомий чоловік посеред дня затягнув 8-річну дівчинку у закинуту будівлю і скоїв розпусні дії.

Дитина поверталась від стоматолога, коли її перестрів злочинець.

– Каталася на велосипеді. Її гукнув якийсь чоловік. Вона зупинилася, а він взяв її за руку і потягнув за покинутий будинок і змусив вчинити дії сексуального характеру. Він закінчив свою справу, і вона втекла, – розповідає мати дівчинки Наталя.

Дитина виявилася сміливою та кмітливою, вона сама зателефонувала в поліцію, а потім розповіла про все бабусі й матері. Також постраждала добре запам’ятала одяг злочинця та його руку, яка була в гіпсі.

– Потерпіла одразу розповіла все рідним та поліції, детально описавши зловмисника, що дало змогу швидко встановити його особу та місцезнаходження. На пошуки правопорушника були задіяні прикордонники. Приєдналися також чи не всі односельці дівчинки, – зазначив Одеського районного управління поліції № 2 Вадим Кулібаба.

Ґвалтівника затримали на околиці села. Ним виявився 31-річний чоловік із міста Кілії. Його не раз судили за крадіжки та наркотики, а останнім часом він жебракував.

– Я вчора був занадто-занадто п’яний і накурився. Я йшов по вулиці і не розумів, що я робив. І взагалі, останнім часом почав дуже багато алкоголю вживати і конопель. Помітив дівчину. Я навіть до сих пір не розумію, як це зі мною сталося. Таким звірячим ні ніколи. Я згвалтував її, – виправдовується підозрюваний.

За згвалтування малолітньої дитини затриманому загрожує від 10-ти до 15-ти років в’язниці, а на потерпілу чекає психологічна реабілітація, адже на щастя фізично дівчинка не постраждала.

– Она очень перепугалась. Ничего – телесных повреждение никаких нет. Везде пишут, что изнасилование. Ничего не было. Конечно, он показал ей то, что она не должна была увидеть. Были мы в больнице. Ее гинеколог обследовал. Ну, в общем, нет ничего, – підтверджує мати дівчинки.

Подружжя ґвалтівників

В Одеській області подружжя педагогів підозрюють у скоєнні розпусних дій щодо неповнолітніх.

Вони під приводом індивідуальних занять із дошкільної підготовки, вчиняли над дітьми сексуальне насильство, деталі дивіться в матеріалі Фактів ICTV.