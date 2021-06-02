В Херсонской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти легковушек. В результате аварии пострадали восемь человек, среди них шестеро детей.

Автопроисшествие произошло на трассе Олешки — Голая Пристань — Скадовск, примерно в 15 км от садового общества Бригантина.

Как установили полицейские, 71-летний водитель автомобиля Volkswagen разворачивался на дороге, однако не предоставил преимущество в движении автомобилю Infiniti QX-50, который двигался навстречу.

Таким образом между легковушками произошло касательное столкновение. После чего Infiniti неконтролируемо выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилями Skoda Octavia, Kia Cerato и Mazda CX-5.

В результате ДТП пострадало шестеро детей. Среди них есть трехмесячная девочка.

Масштабное ДТП под Херсоном: пострадали шестеро детей / 5 фотографий

По данным правоохранителей, больше всего травмировались двое пассажиров автомобиля Kia Cerato.

Это восьмилетний мальчик, которого с травмой головы доставили в детскую областную больницу, и его 56-летняя бабушка. Ее госпитализировали в больницу с переломом ключицы.

Другие участники ДТП получили незначительные ушибы.

Сейчас в медучреждениях с телесными повреждениями находятся взрослая женщина и двое детей. Один ребенок находится в реанимационном отделении в бессознательном состоянии.

Смертельное ДТП на Харьковщине

На днях в Чугуевском районе Харьковской области произошло ДТП в котором погибли три человека.

Так, на автодороге Чугуев — Меловое столкнулись автомобиль Toyota Hilux и Daewoo Lanos, которые двигались на встречу друг другу.

После столкновения водитель и две пассажирки Daewoo погибли на месте от полученных травм.