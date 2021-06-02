На Херсонщині сталась масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п’яти легковиків. Унаслідок аварії постраждали восьмеро людей, серед них шестеро дітей.

Автопригода трапилась на трасі Олешки – Гола Пристань – Скадовськ, приблизно за 15 км від садового товариства Бригантина.

Як встановили поліцейські, 71-річний водій автомобіля Volkswagen розвертався на дорозі, однак не надав перевагу в русі автомобілю Infiniti QX-50, який рухався назустріч.

Таким чином між легковиками сталося дотикове зіткнення. Після чого Infiniti неконтрольовано виїхав на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автомобілями Skoda Octavia, Kia Cerato та Mazda CX-5.

Внаслідок ДТП постраждало шестеро дітей. Серед них є тримісячна дівчинка.

Масштабна ДТП під Херсоном: постраждали шестеро дітей / 5 фотографий

За даними правоохоронців, найбільше травмувались двоє пасажирів автомобіля Kia Cerato.

Це восьмирічний хлопчик, якого з травмою голови доставили до дитячої обласної лікарні, та його 56-річна бабуся. Її госпіталізували в лікарню з переломом ключиці.

Інші учасники ДТП отримали незначні забої.

Наразі в медзакладах з тілесними ушкодженнями перебувають доросла жінка та двоє дітей. Одна дитина знаходиться в реанімаційному відділенні в непритомному стані.

Смертельна ДТП на Харківщині

Днями у Чугуївському районі Харківської області сталася ДТП у якій загинули три людини.

Так, на автодорозі Чугуїв – Мілове зіткнулись автомобіль Toyota Hilux та Daewoo Lanos, які рухались на зустріч одне одному.

Після зіткнення водій та дві пасажирки Daewoo загинули на місці від отриманих травм.