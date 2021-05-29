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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Под Запорожьем столкнулись два авто: четверо человек пострадали

Под Запорожьем столкнулись два авто: четверо человек пострадали

В Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.

ДТП произошло утром 29 мая на трассе Запорожье — Никополь. Возле города Запорожье столкнулись два автомобиля марок ВАЗ и DAEWOO.

Водители транспортных средств и два пассажира машины ВАЗ пострадали. Спасатели на нишах транспортировали людей в карету скорой помощи.

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Сегодня также произошла смертельная ДТП в Днепропетровской области, в результате которого погибли четыре человека — две женщины и двое мужчин.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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