В Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.

ДТП произошло утром 29 мая на трассе Запорожье — Никополь. Возле города Запорожье столкнулись два автомобиля марок ВАЗ и DAEWOO.

Водители транспортных средств и два пассажира машины ВАЗ пострадали. Спасатели на нишах транспортировали людей в карету скорой помощи.

Травмированных госпитализировали в больницы. Правоохранители начали расследование, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.

ДТП в Днепропетровской области

Сегодня также произошла смертельная ДТП в Днепропетровской области, в результате которого погибли четыре человека — две женщины и двое мужчин.

На трассе столкнулись два автомобиля: легковушка Toyota RAV4 и грузовик Ford Cargo 4142D. Полицейские выясняют детали страшного ДТП.