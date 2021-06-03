Плакало, наче кошеня: в Івано-Франківську знайшли немовля в пакеті на смітнику

В Івано-Франківську хлопець з дівчиною випадково знайшли новонароджену дитину в сміттєвому баку. Немовля лежало в чорному пакеті і ледве плакало.
Пара побоялася діставати пакет зі сміття, тому покликала на допомогу перехожих.
– Мені кажуть, щоб відкрив пакет, бо руки в самих трясуться. Я відкрив – дитина плаче! А ми спочатку подумали, що це котеня, – розповів очевидець Богдан.
Після приїзду швидкої немовля терміново госпіталізували. За словами перехожих, через декілька хвилин після цього приїхав сміттєвоз, який забрав усе сміття з баків, де знайшли дитину.
Новонароджений хлопчик вагою 2,6 кг потрапив до рук медиків з критичною температурою – лише 34, 2 градуси.
– Це небезпечна температура для новонароджених діток, яка може запустити незворотні процеси в організмі, наприклад, розлади дихання, – розповіла анастезіолог Антоніна Карабінович.
Найімовірніше, мати народила хлопчика самотужки: про це свідчить пуповина з рваними краями, що кровоточила. У смітнику немовля пролежало кілька годин.
Цілу ніч медики відігрівали хлопчика у спеціальному боксі, і на ранок його стан покращився.
Що кажуть в поліції
Правоохоронці Івано-Франківська вже відкрили кримінальне провадження.
Пошуки матері, яка покинула немовля в смітнику, тривають.
Слідчі перевіряють жінок у навколишньому мікрорайоні, але не відкидають, що породілля могла бути й немісцева.
За скоєне горе-матері загрожує до трьох років обмеження волі, тобто, умовний термін.
Будь-якої відповідальності жінка могла б взагалі уникнути, якби після народження віднесла дитину до Вікна життя.
Він облаштований біля лікарні всього за кілометр від місця злочину.