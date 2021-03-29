Мать призналась: подробности спасения новорожденного, выброшенного в туалет

В Харьковской области медики спасли жизнь новорожденного, которого нашли в общественном туалете в полиэтиленовом пакете.

Ужасный инцидент произошел в поселке Панютино под Лозовой. Таким образом мать планировала избавиться от ребенка.

Выяснилось, что младенец пролежал в полиэтиленовом пакете около 30-40 минут. Если бы ребенка достали позже, его могли бы не спасти. Сейчас состояние мальчика стабильное.

— Ребенку вовремя была предоставлена ​​первичная помощь. Сейчас он абсолютно здоров. Поступил к нам в состоянии переохлаждения. Надо было в первые минуты оказать немедленную помощь и согреть ребенка, — говорится в сообщении.

В полиции подтвердили, что сначала 39-летняя мать отказывалась идти на контакт и сотрудничать со следствием.

Однако через некоторое время женщина во всем призналась и раскаялась.

— Она искренне раскаивается. Как она сообщает, что она когда ушла, думала вернуться, но не успела, так как приехали сотрудники полиции.

Таким образом, дело, вероятно, будет переквалифицировано из статьи об оставлении в опасности на покушение на умышленное убийство.

Сейчас планируется проведение судебно-медицинской и психиатрической экспертиз.

Между тем в больнице вместе с малышом находится его родной отец. Узнав о поступке женщины, он решил забрать ребенка к себе.

— Отец этого очень хочет. Он искренне плакал, эмоции были искренние, психологи это подтвердили. Он уже два дня находится в больнице. Неравнодушные люди помогают малышу, поскольку семья не может позволить себе купить элементарные вещи, — говорится в сообщении.

Правоохранители готовят сообщение о подозрении женщине, а прокуратура будет настаивать на мере пресечения в виде домашнего ареста.

Горе-матери грозит до пяти лет лишения свободы.

О том, что на Харьковщине женщина родила ребенка в туалете и выбросила ее в яму, стало известно 27 марта.

В полицию обратилась местная женщина, которая услышала, что в яме туалета на железнодорожном вокзале плачет ребенок.

Младенца из ямы туалета доставали спасатели, он был завернут в целлофановый пакет.

В реанимацию мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Источник: Суспільне