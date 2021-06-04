В Святошинском районе Киева подрались двое родственников — один из мужчин достал кухонный нож и ударил оппонента в грудь. Причиной ссоры стали коммунальные услуги. В доме проживает большая семья — отец, две дочери и их мужья.

Когда пришли счета за коммунальные услуги, сестры начали ссориться и выяснять, кто больше использовал воды и электроэнергии. Мужчины же решили разобраться с помощью кулаков.

Пока жена раненого, который истекал кровью, вызвала скорую, ее сестра с мужем сбежали из дома. Пара скрылась в квартире кумовьев. Однако правоохранители узнали, где находится 33-летний нападающий.

— Мужчина скрывался в квартире своих знакомых на улице Чернобыльская. При себе был пакет, в котором находилась одежда со следами крови и нож, эти вещи мы изъяли и направили на проведение экспертиз, — комментирует Татьяна Мельник, пресс-секретарь Святошинского управления полиции Киева.

Семья отказывается комментировать ситуацию. Несмотря на тяжелое ранение, 35-летнего мужчину удалось спасти, но в больнице он пробудет еще несколько недель. Тем временем его нападающему суд назначил круглосуточный домашний арест.

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Лезвие пробило ему легкое — правоохранители открыли производство за нанесение тяжких телесных повреждений.