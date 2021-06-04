У Святошинському районі Києва побилися двоє родичів – один з чоловіків дістав кухонного ножа і вдарив опонента в груди. Причиною сварки стали комунальні послуги. У будинку проживає велика родина – батько, дві доньки та їхні чоловіки.

Коли прийшли рахунки за комунальні послуги, сестри почали сваритися та з’ясовувати, хто більше використав води та електроенергії. Чоловіки ж вирішили розібратися за допомогою кулаків.

Доки дружина пораненого, який стікав кров’ю, викликала швидку, її сестра з чоловіком втекли з дому. Пара сховалася у квартирі кумів. Однак правоохоронці дізналися, де перебуває 33-річний нападник.

– Чоловік переховувався у квартирі своїх знайомих на вулиці Чорнобильська. При собі був пакет, в якому знаходився одяг зі слідами крові та ніж, ці речі ми вилучили та направили на проведення експертиз, – коментує Тетяна Мельник, речниця Святошинського управління поліції Києва.

Родина відмовляється коментувати ситуацію. Попри тяжке поранення, 35-річного чоловіка вдалося врятувати, але в лікарні він пробуде ще кілька тижнів. Тим часом його нападнику суд призначив цілодобовий домашній арешт.

На Рівненщині дівчинка ледь не вбила батька

У Рівненській області 9-річна дівчинка поранила ножем батька. Дитина стала свідком бійки між батьками, під час якої встромила ножа у спину татові.

Лезо пробило йому легеню – правоохоронці відкрили провадження за завдання тяжких тілесних ушкоджень.