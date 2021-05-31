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Людмила Богданова |

Отомстил за детские обиды: в Запорожской области нацгвардеец убил знакомого

Отомстил за детские обиды: в Запорожской области нацгвардеец убил знакомого

В Васильковском районе Запорожской области нацгвардеец жестоко убил мужчину. Правоохранитель решил отомстить знакомому за оскорбления с детства.

29-летний подозреваемый пригласил жертву на встречу в малолюдное место — к водоему. Там нацгвардеец нанес знакомому 24 ножевых ранения — в результате полученных травм он скончался.

По факту преступления открыто уголовное производство ч. 1 ст. 115 УК Украины. 29-летнему сержанту грозит до 15 лет заключения.

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Проткнул легкие ножом: убийство на Львовщине

Во Львовской области мужчина убил собственную жену. Трагедия произошла во время ужина — 50-летний подозреваемый набросился на сожительницу с ножом и проткнул ей легкие.

После этого он самостоятельно пытался спасти женщину обезболивающим и успокаивающим. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Источник: ГБР

Фото: ГБР

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