В Васильковском районе Запорожской области нацгвардеец жестоко убил мужчину. Правоохранитель решил отомстить знакомому за оскорбления с детства.
29-летний подозреваемый пригласил жертву на встречу в малолюдное место — к водоему. Там нацгвардеец нанес знакомому 24 ножевых ранения — в результате полученных травм он скончался.
По факту преступления открыто уголовное производство ч. 1 ст. 115 УК Украины. 29-летнему сержанту грозит до 15 лет заключения.
Проткнул легкие ножом: убийство на Львовщине
Во Львовской области мужчина убил собственную жену. Трагедия произошла во время ужина — 50-летний подозреваемый набросился на сожительницу с ножом и проткнул ей легкие.
После этого он самостоятельно пытался спасти женщину обезболивающим и успокаивающим. От полученных травм пострадавшая скончалась.