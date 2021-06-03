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Наташа Тарчевська |

Изнасиловал бабушку, чтобы украсть телефон: в Харькове будут судить 31-летнего мужчину

Изнасиловал бабушку, чтобы украсть телефон: в Харькове будут судить 31-летнего мужчину

В Харькове будут судить 31-летнего мужчину, который изнасиловал и ограбил 77-летнюю пенсионерку.

О завершении досудебного следствия по делу сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное производство осуществлялось по ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 186 УК Украины.

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Речь идет об изнасиловании, разбойном нападении, совершенном повторно, и грабеже, соединенном с применением насилия.

Несмотря на то, что подсудимый уже не раз находился в местах лишения свободы (в частности, за убийство), пока ему грозит не более десяти лет тюрьмы.

Изнасиловал бабушку, чтобы украсть телефон: в Харькове будут судить 31-летнего мужчину

История дела

О том, что в Харькове мужчина изнасиловал 77-летнюю бабушку в подвале многоэтажки, стало известно 9 декабря прошлого года.

В тот день, примерно в 6.00 утра пенсионерка шла на работу. 31-летний злоумышленник набросился на женщину, ударил ее по голове, затянул в подвал и изнасиловал.

После этого мужчина забрал мобильный телефон и наличные бабушки. Пострадавшую нашли случайные прохожие, которые услышали голос о помощи из подвала.

Оперативники искали насильника два дня. После задержания, пока шло следствие, он находился под стражей.

Источник: Харьковская областная прокуратура

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