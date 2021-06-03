Зґвалтував бабусю, щоб вкрасти телефон: в Харкові судитимуть 31-річного чоловіка

У Харкові судитимуть 31-річного чоловіка, який зґвалтував та пограбував 77-річну пенсіонерку.

Про завершення досудового слідства у справі повідомили в обласній прокуратурі.

Кримінальне провадження здійснювалося за ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 186 КК України.

Йдеться про зґвалтування, розбійний напад, вчинений повторно, та грабіж, поєднаний із застосуванням насильства.

Незаважаючи на те, що підсудний вже не раз перебував у місцях позбавлення волі (зокрема, за вбивство), наразі йому загрожує не більше десяти років в’язниці.

Історія справи

Про те, що в Харкові чоловік зґвалтував 77-річну бабусю в підвалі багатоповерхівки, стало відомо 9 грудня минулого року.

Того дня, приблизно о 6.00 ранку пенсіонерка йшла на роботу. 31-річний зловмисник накинувся на жінку, вдарив її по голові, затягнув до підвалу і зґвалтував.

Після цього чоловік забрав мобільний телефон та готівку бабусі. Потерпілу знайшли випадкові перехожі, які почули голос про допомогу з підвалу.

Оперативники шукали ґвалтівника два дні. Після затримання, поки тривало слідство, він перебував під вартою.

Джерело: Харківська обласна прокуратура