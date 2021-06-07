Уже неделю продолжаются поиски начальника штаба Одесского отряда морской охраны Алексея Черткова.

Об этом заявил пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко. Он подтвердил, что пока ни одна из вероятных версий исчезновения капитана не является официальной.

— Поиски продолжаются. Дополнительной информации, которую можно сообщить, нет. Сейчас рассматривают все версии, которые помогли бы установить, что именно привело к тому, что он не появился на рабочем месте, — рассказал Демченко.

В Госпогранслужбе также подтвердили, что должность пропавшего военнослужащего предусматривала доступ к государственной тайне. Среди возможных версий следователи рассматривают похищение.

Алексей Чертков исчез

О том, что в Одессе исчез капитан Алексей Чертков, стало известно 1 июня.

Последний раз его видели утром, он собрался и ушел из дома, однако на работе в тот день так и не появился.

К поискам капитана Алексея Черткова привлечены десятки пограничников, а также контрразведку СБУ.