Вже тиждень тривають пошуки начальника штабу Одеського загону морської охорони Олексія Черткова.

Про це заявив прес-секретар ДПСУ Андрій Демченко. Він підтвердив, що наразі жодна з можливих версій зникнення капітана не є офіційною.

– Пошуки тривають. Додаткової інформації, яку можна повідомити, немає. Наразі розглядають всі версії, які б допомогли встановити, що саме призвело до того, що людина не з’явилася на робочому місці, — розповів Демченко.

В Держприкордонслужбі також підтвердили, що посада зниклого військовослужбовця передбачала доступ до державної таємниці. Серед можливих версій слідчі розглядають викрадення.

Олексій Чертков зник

Про те, що в Одесі зник капітан Олексій Чертков, стало відомо 1 червня.

Востаннє його бачили вранці, він зібрався і пішов з дому, однак на роботі того дня так і не з’явився.

До пошуків капітана Олексія Черткова залучено десятки прикордонників, а також контррозвідку СБУ.