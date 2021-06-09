Истекали кровью в спальне: задержан мужчина, который расстрелял супругов под Житомиром

В селе Грубское Житомирской области ночью 8 июня мужчина расстрелял супружескую пару. В тот же день он был задержан в собственном доме, полном нелегального оружия.

Жертвами 59-летнего нападающего стали 47-летний Сергей и 39-летняя Ирина. Мужчина в результате ранений погиб мгновенно, за жизнь женщины борются медики.

12-летняя девочка, услышав громкие выстрелы в доме, испугалась и побоялась позвать родителей, что спасло ей жизнь.

Отмечается, что дом, куда проник злоумышленник, расположен на окраине: таким образом нападающий посреди ночи прокрался сюда по огородам.

Соседи супругов утверждают, что семья жила небогато, поэтому ограбление точно не было целью убийцы.

— На место преступления и оттуда домой подозреваемый ехал на мотоцикле. У него изъято автоматическое оружие, изъят мотоцикл, установлены и изъяты 2 гранаты РГД-5, — сообщили в полиции.

По неофициальной версии, 59-летний мужчина расстрелял супругов из-за долгов: погибший Сергей якобы был должен ему какие-то деньги.

Сейчас все обстоятельства трагедии на Житомирщине устанавливает полиция. Следственные действия продолжаются.