Стікали кров’ю у спальні: затримано чоловіка, який розстріляв подружжя під Житомиром

У селі Грубському Житомирської області вночі 8 червня чоловік розстріляв подружжя. Того ж дня його затримали у власному будинку, повному нелегальної зброї.

Жертвами 59-річного нападника стали 47-річний Сергій та 39-річна Ірина. Чоловік внаслідок поранень загинув миттєво, за життя жінки боряться медики.

12-річна дівчинка, почувши гучні постріли в будинку, злякалася і побоялася покликати батьків, що врятувало їй життя.

Зазначається, що будинок, куди проник зловмисник, розташовано на околиці: таким чином нападник посеред ночі прокрався сюди городами.

Сусіди подружжя переконують, що родина жила небагато, тому пограбування точно не було на меті вбивці.

– На місце злочину і звідти додому затриманий їхав на мотоциклі. У нього вилучено автоматичну зброю, вилучено мотоцикл, встановлено та вилучено 2 гранати РГД 5, – повідомили в поліції.

За неофіційною версією, 59-річний чоловік розстріляв подружжя через борги: загиблий Сергій нібито був винен йому якісь гроші.

Наразі всі обставини трагедії на Житомирщині встановлює поліція. Слідчі дії тривають.