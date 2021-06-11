Одна сигарета и тяжелые ожоги: в Приморском мужчина выпил бензин вместо водки

В поселке Приморское на Запорожье с тяжелыми ожогами госпитализировали 28-летнего мужчину. Он выпил бензин из бутылки, после чего пошел курить.

Накануне мужчина пришел к соседу в гости, где вместе они несколько дней распивали алкоголь.

Будучи нетрезвым, под утро 10 июня мужчина нашел на столе бутылку с жидкостью и сделал несколько глотков.

После этого он захватил сигареты и вышел во двор дома, чтобы покурить.

Последнее, что помнит мужчина — это реанимация: оказалось, что в бутылке была не водка, а бензин.

Пострадавшего госпитализировали с термическими ожогами I-II степени грудной клетки, живота и 40% верхних конечностей. Его состояние оценивают как критическое.

Был ли это несчастный случай, или к травмированию причастен сосед мужчины, устанавливать правоохранители.

На Полтавщине мужчина поджег бывшую жену

Летом прошлого года в Кременчуге мужчина поджег свою бывшую жену прямо в магазине, где она работала продавцом.

Мужчина облил жену бензином и поджег: двери магазина он закрыл изнутри, чтобы женщина не смогла убежать.

От полученных травм она погибла на месте. Огонь прямо в магазине заметили случайные прохожие, которые и вызвали полицию.

Источник: Запорожский областной центр медицины катастроф