Одна сигарета і тяжкі опіки: в Приморському чоловік випив бензин замість горілки

В селищі Приморське на Запоріжжі з тяжкими опіками госпіталізували 28-річного чоловіка. Він випив бензин з пляшки, після чого пішов курити.

Напередодні чоловік прийшов до сусіда в гості, де разом вони декілька днів розпивали алкоголь.

Будучи нетверезим, під ранок 10 червня чоловік знайшов на столі пляшку з рідиною і зробив декілька ковтків.

Після цього він захопив сигарети і вийшов на подвір’я будинку, щоб покурити.

Останнє, що пам’ятає чоловік – це реанімація: виявилося, що в пляшці була не горілка, а бензин.

Постраждалого госпіталізували з термічними опіками I-II ступеня грудної клітки, живота і 40% верхніх кінцівок. Його стан оцінюють як критичний.

Чи був це нещасний випадок, чи до травмування причетний сусід чоловіка, встановлюватимуть правоохоронці.

На Полтавщині чоловік підпалив колишню

Влітку минулого року у Кременчуці чоловік підпалив свою колишню дружину просто у магазині, де вона працювала продавцем.

Чоловік облив жінку бензином і підпалив: двері магазину він закрив зсередини, щоб жінка не змогла втекти.

Від отриманих травм вона загинула на місці. Вогонь прямо у магазині помітили випадкові перехожі, які й викликали поліцію.

Джерело: Запорізький обласний центр медицини катастроф